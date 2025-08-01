Медведев опроверг, что Нино хочет уйти из «Зенита» по семейным обстоятельствам: «Информация не соответствует действительности»

«Нино хочет покинуть “Зенит” из-за семейных обстоятельств? Информация не соответствует действительности», — сказал председатель правления «Зенита».
Контракт 28-летнего бразильца с сине-бело-голубыми рассчитан до июня 2028 года.
Сообщалось, что «Флуминенсе» готов предложить 8 млн евро за защитника, тогда как петербургский клуб требует 12 млн.
«Нино хочет покинуть “Зенит” из-за семейных обстоятельств? Информация не соответствует действительности», — сказал председатель правления «Зенита».
Контракт 28-летнего бразильца с сине-бело-голубыми рассчитан до июня 2028 года.