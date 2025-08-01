Парфенов о Жедсоне за 28 млн евро: «Не надо считать чужие деньги. “Спартаку” не хватает качественных футболистов»

— Не надо считать чужие деньги. Если есть возможность у «Спартака», значит, они покупают футболиста. «Зенит» покупает дорогих игроков, как и «Краснодар». Раз «Спартак» ставит высокие цели, значит, нужно усиление. Лично я не понимаю, что за футболист Фернандеш.
— Согласны, что теперь у «Спартака» одна задача в этом сезоне — стать чемпионом?
— Перед началом чемпионата у команды всегда цель стать чемпионом. Другой вопрос — получается это сделать или нет. Не думаю, что после трансфера Фернандеша нужно разбрасываться лозунгами. Какие-то шаги нужны, чтобы стать чемпионом. Видно, что «Спартаку» не хватает качественных футболистов.
Непонятно, стоит ли Фернандеш больших денег. Наш чемпионат непростой. Не у всех получается адаптироваться, — сказал бывший защитник «Спартака».