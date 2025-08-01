Парфенов о Жедсоне за 28 млн евро: «Не надо считать чужие деньги. “Спартаку” не хватает качественных футболистов»

— Не надо считать чужие деньги. Если есть возможность у «Спартака», значит, они покупают футболиста. «Зенит» покупает дорогих игроков, как и «Краснодар». Раз «Спартак» ставит высокие цели, значит, нужно усиление. Лично я не понимаю, что за футболист Фернандеш.