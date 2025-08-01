Слот о переходе Диаса в «Баварию»: «Отличная сделка. Лучо несколько лет помогал “Ливерпулю”, а затем мы очень выгодно его продали»

"Вместе с Луисом мы выиграли АПЛ, а выиграли потому, что он очень хороший игрок. Когда такой футболист уходит — это всегда в какой-то степени разочарование.
Но, с другой стороны, мы продали его за большие деньги. Вы [журналисты], пожалуй, лучше меня знаете, что наш клуб за последние годы совершил ряд невероятных трансферов, но стратегия также заключается в том, что иногда мы должны кого-то продавать.
Думаю, мы совершили отличную сделку: Лучо несколько лет помогал нам, а затем мы очень выгодно его продали«, — сказал тренер “Ливерпуля”.
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