Слот о переходе Диаса в «Баварию»: «Отличная сделка. Лучо несколько лет помогал “Ливерпулю”, а затем мы очень выгодно его продали»

Но, с другой стороны, мы продали его за большие деньги. Вы [журналисты], пожалуй, лучше меня знаете, что наш клуб за последние годы совершил ряд невероятных трансферов, но стратегия также заключается в том, что иногда мы должны кого-то продавать.