Олег Романцев: «Не понимаю, почему нашим судейским корпусом командует Мажич. Это проявление недоверия к своим арбитрам»

Не понимаю, почему из года в год, если народ возмущается судейством, перемен не видно. И не понимаю, почему нашим судейским корпусом командует очередной иностранец — серб Мажич. Выглядит это как проявление недоверия к своим арбитрам. Неужели среди них не могут найти того, кто знает российский футбол и способен бы занять эту должность? Или не хотят?