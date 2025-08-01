Олег Романцев: «Не понимаю, почему нашим судейским корпусом командует Мажич. Это проявление недоверия к своим арбитрам»

— Старт сезона показал, что проблема судейства в РПЛ по-прежнему актуальна. Видите ли вы, как ее можно решить?
— Тема эта уже надоела, но рейтинг ее актуальности по-прежнему высок. Вы уж не обижайтесь, но именно поэтому я не большой любитель ее обсуждать, поскольку каждый раз слышу вопросы: что делать и кто виноват?
Не понимаю, почему из года в год, если народ возмущается судейством, перемен не видно. И не понимаю, почему нашим судейским корпусом командует очередной иностранец — серб Мажич. Выглядит это как проявление недоверия к своим арбитрам. Неужели среди них не могут найти того, кто знает российский футбол и способен бы занять эту должность? Или не хотят?
Тем более что эксперименты с зарубежными специалистами эффекта не давали. Не зря уважаемый в футбольном мире Вячеслав Колосков как-то заявил, что всегда был противником появления у руля нашего судейского корпуса иностранцев, поскольку их приглашение не приносило качественных сдвигов. И призывал опираться только на своих людей, — сказал экс-тренер «Спартака».