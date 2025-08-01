Министр спорта ДР Конго Будимбу о соглашении с «Барсой»: «Сотрудничество с ними и “Монако” даст жизнь конголезскому Месси. Главное — развитие наших молодых талантов»

Логотип «ДР Конго — Сердце Африки» появится на тренировочных футболках «Барселоны». Кроме того, африканская страна получит VIP-зону на новом стадионе «Камп Ноу» для проведения частных мероприятий, а также выставочный зал площадью более 80 м² для продвижения своего направления и продукции. Также планируется, что стадион может быть приватизирован один раз в сезон для проведения матча, пишет Marca.