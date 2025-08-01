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Министр спорта ДР Конго Будимбу о соглашении с «Барсой»: «Сотрудничество с ними и “Монако” даст жизнь конголезскому Месси. Главное — развитие наших молодых талантов»

Ранее каталонский клуб и правительство Демократической Республики Конго объявили о четырехлетнем партнерстве, направленном на «продвижение футбола, культуры спорта и мира».

Источник: Спортс"

Сообщалось, что африканская страна будет выплачивать «Барселоне» от 10 до 11,5 миллионов евро ежегодно. Суммарно около 44 миллионов евро за весь период.

Логотип «ДР Конго — Сердце Африки» появится на тренировочных футболках «Барселоны». Кроме того, африканская страна получит VIP-зону на новом стадионе «Камп Ноу» для проведения частных мероприятий, а также выставочный зал площадью более 80 м² для продвижения своего направления и продукции. Также планируется, что стадион может быть приватизирован один раз в сезон для проведения матча, пишет Marca.

«10 миллионов долларов — это дорога длиной 4−5 километров. Должны ли мы лишать себя возможности тренировать игроков из-за этого? Крупные страны поступают так же, например, Кот-д’Ивуар или Руанда. Почему бы нам, Демократической Республике Конго, не сделать так же?

[Цель будет заключаться] в развитии наших молодых талантов и демонстрации нашей культуры. Главное — это тренировки и развитие, футболки — это дополнение. Если завтра мы обнаружим Месси среди 50 молодых конголезских игроков, которые скоро присоединятся к «Барсе», что скажут тогда?

Сотрудничество Демократической Республики Конго с «Барсой» и «Монако» даст жизнь конголезскому Месси", — заявил Будимбу в интервью Jeune Afrique.

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