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Де Поль о переходе в «Интер Майами»: «Мы с Месси всегда мечтали играть в одном клубе и проводить вместе каждый день. Лео принял активное участие в переговорах»

"Он проявил великодушие, приняв активное участие в переговорах, я очень ждал. Он позвонил мне, когда все было закончено.

Источник: Спортс"

Как только я приехал в Майами, он приехал ко мне, чтобы узнать, как я себя чувствую и что мне нужно. У нас дружеские отношения, и это был невероятно приятный момент.

У нас с Лео всегда была мечта, желание играть вместе в одном клубе, проводить вместе каждый день. Каждый раз, когда мы встречались в сборной, мы прекрасно проводили время.

Я хотел играть с лучшими из лучших каждый день. Мы всегда говорили об этой мечте", — сказал Де Поль в интервью ESPN.

Маскерано про де Поля в «Интер Майами»: «У него есть тесная связь с нашими лучшим игроком как на поле, так и за его пределами. Это один из важных футболистов сборной Аргентины».