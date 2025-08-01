Де Поль о переходе в «Интер Майами»: «Мы с Месси всегда мечтали играть в одном клубе и проводить вместе каждый день. Лео принял активное участие в переговорах»

Как только я приехал в Майами, он приехал ко мне, чтобы узнать, как я себя чувствую и что мне нужно. У нас дружеские отношения, и это был невероятно приятный момент.
У нас с Лео всегда была мечта, желание играть вместе в одном клубе, проводить вместе каждый день. Каждый раз, когда мы встречались в сборной, мы прекрасно проводили время.
Я хотел играть с лучшими из лучших каждый день. Мы всегда говорили об этой мечте", — сказал Де Поль в интервью ESPN.
Маскерано про де Поля в «Интер Майами»: «У него есть тесная связь с нашими лучшим игроком как на поле, так и за его пределами. Это один из важных футболистов сборной Аргентины».