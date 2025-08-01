Глава португальской федерации Проэнса о Роналду: «Хотели бы видеть Криштиану в сборной еще много лет. Он если не лучший, то один из лучших португальских игроков всех времен»

Но это не помешает мне сказать, что мы хотели бы, чтобы Криштиану оставался в нашей сборной еще много лет. Это означало бы, что у нас есть, осмелюсь сказать, если не лучший, то определенно один из лучших португальских футболистов всех времен", — сказал глава федерации в интервью Expresso.