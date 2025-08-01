Месси может остаться в «Интер Майами» до 2028-го и дольше. Лео предложат многолетний контракт с возможностью закончить играть в любой момент

По данным Marca, американцы рассматривают возможность предложить аргентинцу продлить контракт как минимум на 3 года или на более длительный срок, если Лионель захочет продолжать играть в 41 год.
Игрок планирует оставаться в «Интер Майами», чтобы, помимо завоевания титулов с клубом, быть в хорошей форме к чемпионату мира 2026 года.
Предполагается, что обе стороны согласны на то, что форвард будет играть столько, сколько захочет и сколько хватит сил. В связи с этим ему предложат подписать многолетний контракт, а потом занять какую-либо должность в клубе.
Решение о расторжении соглашения и окончании игровой карьеры в любой момент сможет принять сам Месси.