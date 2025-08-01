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Ловчев не верит в Заболотного: «Он, форвард, забил 42 гола? А защитник Ловчев забил около 40. Антон объявляется как трансфер, который сделает “Спартак” чемпионом. Ребята, вы обалдели все?»

— Трансфер Заболотного объявляется как трансфер, который сделает «Спартак» чемпионом. Ребята, вы обалдели все? Чем он хорош? Что он сделал в футболе? Он, форвард, забил 42 гола? А защитник Ловчев забил около 40 мячей.

Источник: Спортс"

— Трансфер Заболотного объявляется как трансфер, который сделает «Спартак» чемпионом. Ребята, вы обалдели все? Чем он хорош? Что он сделал в футболе? Он, форвард, забил 42 гола? А защитник Ловчев забил около 40 мячей. Защитник! А тут говорится о центральном нападающем, который должен как минимум в каждом чемпионате по 15−16 голов забивать.

С «Балтикой» этот центральный нападающий в начале игры прыгает на кого‑то в центре поля и зачем‑то удаляется. Талалаев сказал, что он хороший нападающий? Да, но для «Балтики».

В «Спартаке» есть два форварда: Ливай и Угальде. Бесплатно Заболотный пришел? Я о футболе говорю, а не о торговле. Назовите мне команду, где он хорошо играл. В «Химках»? Где «Химки»?

— Почему Березуцкий брал его в ЦСКА?

— Потому что в России других футболистов нет. Моего мнения о Заболотном ничего не изменит. Я его не вчера увидел. Классный нападающий, лучший в стране — это Кордоба.

Заболотный, я в тебя не верю! Через некоторое время он сядет в запас. Думаю, забьет он шесть от силы. Это мало для форварда. Десять — хороший результат. Дзюба куда бы ни пришел, никто не говорит, сколько он забьет, он будет забивать, — сказал бывший защитник «Спартака».