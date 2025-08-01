Ловчев не верит в Заболотного: «Он, форвард, забил 42 гола? А защитник Ловчев забил около 40. Антон объявляется как трансфер, который сделает “Спартак” чемпионом. Ребята, вы обалдели все?»

Заболотный, я в тебя не верю! Через некоторое время он сядет в запас. Думаю, забьет он шесть от силы. Это мало для форварда. Десять — хороший результат. Дзюба куда бы ни пришел, никто не говорит, сколько он забьет, он будет забивать, — сказал бывший защитник «Спартака».