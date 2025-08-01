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«Аль-Хилаль» и Нуньес контактируют, переговоры продолжатся в ближайшие дни. «Ливерпуль» открыт к продаже форварда

Инсайдер Фабрицио Романо сообщает, что «Аль-Хилаль» продолжает общаться с представителями форварда «Ливерпуля», а мерсисайдцы по-прежнему готовы рассмотреть вариант с продажей футболиста.

Источник: Спортс"

Переговоры продолжатся в ближайшие дни. Нуньес находится в списке целей «Аль-Хилаля» на одной из верхних строчек.

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