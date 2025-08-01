«Лион» продлил контракт с Тальяфико, купит Шулца у «Виктории» и близок к соглашению с «Ливерпулем» по Мортону

Также, по данным L"Équipe, «Лион» достиг соглашения с «Викторией» Пльзень по трансферу атакующего полузащитника Павла Шулца. Сообщается, что французы заплатят за футболиста с последним годом контракта 7,5 млн евро без учета бонусов. Забив 15 голов, 24-летний игрок стал лучшим бомбардиром чешского клуба и вторым в чемпионате Чехии по итогам прошлого сезона.
Кроме того, клуб из Лиона близок к соглашению с «Ливерпулем» по Тайлеру Мортону. По информации инсайдера Фабрицио Романо, покупка 22-летнего полузащитника обойдется в 15 млн фунтов. Клубы находятся на финальной стадии переговоров.