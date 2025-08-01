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Форт из «Барселоны» интересен «Парижу». Клуб Лиги 1 направил запрос

Как сообщает L"Equipe, «Париж» направил запрос по поводу возможности подписания защитника «Барселоны». Это сделано по рекомендации Red Bull.

Источник: Спортс"

В прошлом сезоне Форт провел 17 игр в Ла Лиге, не отметившись результативными действиями. Подробно со статистикой 18-летнего испанца можно ознакомиться здесь.

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