Исак шантажирует «Ньюкасл», «Спартак» устроил турецкий шоппинг. Трансферы и слухи дня

Судя по всему, красно-белые захотели устроить турецкий шопинг и после Фернандеша и пошли за 26-летним Карлосом Куэстой из «Галатасарая» или за 30-летним Александером Джику из «Фенербахче». Оба — центральные защитники. Жаль, что второго зовут не Георг, так бы он точно подошёл бы спартаковцам. Изначально хотели купить у «Торино» Сауля Коко, да тот отказал. Позицию освободит Никита Чернов, который вернётся в «Крылья Советов». За всю эту информацию спасибо источнику «Чемпионата».