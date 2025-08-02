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Исак шантажирует «Ньюкасл», «Спартак» устроил турецкий шоппинг. Трансферы и слухи дня

Также здесь про крайне сложное положение Доннаруммы, Баринова в Европе и третий камбэк Санчо в Дортмунд.

Источник: Getty Images

Пятница получилась скупой на трансферные новости. Видимо, сказалась близость выходных. Но не прерывать же из-за этого традиционную рубрику, правда? Да и кое-что интересное всё равно произошло. Подводим итоги.

Главные состоявшиеся трансферы дня

  • «Фенербахче» подписал двух защитников — экс-игрока «Барселоны» Нелсона Семеду свободным агентом и Милана Шкриньяра у «ПСЖ» за € 10 млн. Словак ранее был арендован турецким клубом;
  • «Атлетико» выкупил обратно у «Алавеса» защитника Сантьяго Моуриньо (здесь могла быть шутка про Жозе) за € 4 млн и тут же продал его в «Вильярреал» за € 10 млн;
  • «Аякс» за € 17,25 млн купил полузащитника сборной Израиля Оскара Глуха у «Зальцбурга»;
  • «Сандерленд» за € 10,35+2,9 млн забрал у нидерландского НЕКа 22-летнего вратаря Робина Руфса;
  • «Челси» продолжил делиться с товарищами из «Страсбурга». 18-летнего защитника Мамаду Сарра всего месяц назад купили за € 14 млн, чтобы вскоре отдать в обратную аренду;
  • 17-летний вингер «Тоттенхэма» Майки Мур отправился в аренду — набираться опыта в «Рейнджерс»;
  • Мариус Бюльтер в 32 года решился на перемены и сменил «Хоффенхайм» на «Кёльн», который с учётом бонусов раскошелился на € 1,5 млн;
  • Марвин Чуни не забил за «Рубин» ни разу за 10 матчей РПЛ. Возможно, попрёт в Серии В — нападающего арендовала «Сампдория».

Главные трансферные слухи дня

Исак шантажирует «Ньюкасл». «Сороки» отклонили предложение «Ливерпуля»

Ещё не устали от этой саги? А она только набирает обороты. Александер Исак пригрозил «Ньюкаслу», что играть за него более не намерен, согласовал контракт с «Ливерпулем» и отправился поддерживать форму с бывшим клубом — «Реалом Сосьедад». Фанаты «сорок» за это украсили забор на клубной базе посланием к шведу: «Исак — самая настоящая крыса». Фабрицио Романо написал, что первое мерсисайдское предложение в € 140 млн без учёта бонусов оказалось отклонено. Бен Джейкобс уверен: второго не последует. Sky Sports утверждает обратное. Готовьтесь к доооолгой саге.

Доннарумму переведут в резерв «ПСЖ», если тот не уйдёт

Инсайд-бомба от журналиста The Times Данкана Каслса. Не секрет, что «ПСЖ» не договорился о продлении контракта с Джанлуиджи Доннаруммой. Парижане возмущены и не дадут итальянцу полноценно отработать контракт, который истекает следующим летом. Клуб уведомил вратаря, что не позволит повториться ситуации с «Миланом», и поставил ультиматум: либо уходи, либо отправляйся в резерв. Казалось бы, откуда взяться такой ситуации после крайне удачного для Доннаруммы розыгрыша ЛЧ? Видимо, узнаем всё досконально много лет спустя в биографии Джанлуиджи.

Баринов заменит Жедсона в «Бешикташе»?

Покупкой Жедсона Фернандеша «Спартак» может не только усилиться сам, но и ослабить «Локомотив». По крайней мере, об этом написал Legalbet. По данным источника, представители Дмитрия Баринова обсуждают трансфер полузащитника с президентом «Бешикташа». Турецкий клуб нуждается в качественном опорнике из-за скорого прощания с Жаном Онана, Амиром Хаджиахметовичем и Али Мусрати. Также в россиянине видят замену Жедсону.

«Спартак» купит ещё одного игрока из турецкой лиги?

Судя по всему, красно-белые захотели устроить турецкий шопинг и после Фернандеша и пошли за 26-летним Карлосом Куэстой из «Галатасарая» или за 30-летним Александером Джику из «Фенербахче». Оба — центральные защитники. Жаль, что второго зовут не Георг, так бы он точно подошёл бы спартаковцам. Изначально хотели купить у «Торино» Сауля Коко, да тот отказал. Позицию освободит Никита Чернов, который вернётся в «Крылья Советов». За всю эту информацию спасибо источнику «Чемпионата».

Одной строкой

  • Фабрицио Романо: Марк Гиу уйдёт из «Челси» в аренду в «Сандерленд»;
  • Фабрицио Романо: Алехандро Гарначо намерен уйти в «Челси» и ждёт предложения лондонцев;
  • Фабрицио Романо: «Тоттенхэм» арендует у «Баварии» Жоау Пальинью с необязательным правом выкупа за € 30 млн;
  • Альфредо Педулла: «Аталанта» согласна продать Адемолу Лукмана «Интеру» за € 45 млн и 5 млн легкодостижимых бонусов;
  • Патрик Бергер: дортмундская «Боруссия» раздумывает снова вернуть Джейдона Санчо. «МЮ» даст добро за € 18−20 млн;
  • Sky Sport: «Атлетико» согласен отдать € 25+5 млн за Джакомо Распадори. «Наполи» просит € 30+5 млн, но готов подвинуться;
  • Бен Джейкобс: «МЮ» лидирует в споре за Беньямина Шешко и провёл продуктивные переговоры с «Лейпцигом»;
  • Globo: трансфер Роберта Ренана в бразильскую «Баию» сорвался. Зенитовский защитник передумал и ждёт европейский вариант;
  • Андре Эрнан: в Ренане заинтересовал «Вулверхэмптон», чей тренер Витор Перейра знает защитника по периоду в «Коринтиансе»;
  • «СЭ»: босс «Зенита» Александр Медведев опровергнул желание Нино покинуть клуб по семейным обстоятельствам;
  • Вене Касагранде: Келлвен перейдёт из ЦСКА в «Палмейрас» за € 5,6 млн. Клубы всё согласовали.

Георгий Илющенко

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