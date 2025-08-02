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«Аль-Наср» связался с Бруну для обсуждения трансфера. Переговоры с «МЮ» могут начаться в четверг (A Bola)

В последние несколько часов саудовский клуб связывался с полузащитником для обсуждения возможности трансфера, сообщает A Bola.

Источник: Спортс"

Отмечается, что присутствие в «Аль-Насре» Жорже Жезуша и Криштиану Роналду может убедить португальца. Под руководством тренера Бруну в прошлом дебютировал в «Спортинге». Кроме того, недавно к команде присоединился партнер игроков по сборной Жоау Феликс.

«Манчестер Юнайтед» намерен сохранить своего капитана, однако саудовцы не пожалеют денег на приобретение футболиста.

Утверждается, что четверг может стать решающим днем для переговоров клубов о потенциальной сделке.

Бруну отказал «Аль-Хилалю» после обсуждения с семьей и «МЮ». Саудовцы были уверены в успехе трансфера и могли предложить до 120 млн евро (Бен Джейкобс).

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