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Телохранителя Месси забанили в Кубке лиг — он толкал игроков «Атласа». «Интер Майами» оштрафован за неподобающее поведение Чеуко

В конце встречи «Интер Майами» — «Атлас» (2:1) между игроками команд вспыхнула стычка. В разгар перепалки телохранитель Лионеля Месси — Яссин Чеуко — вмешался и оттолкнул двух футболистов мексиканского клуба.

Источник: Спортс"

В конце встречи «Интер Майами» — «Атлас» (2:1) между игроками команд вспыхнула стычка. В разгар перепалки телохранитель Лионеля Месси — Яссин Чеуко — вмешался и оттолкнул двух футболистов мексиканского клуба. За это он был отстранен от участия в Кубке лиг.

«После матча между “Интер Майами” и “Атласом” 30 июля один из членов делегации “Интера” вел себя неподобающим образом, проникнув в запрещенную зону без официальной аккредитации», — говорится в заявлении организаторов турнира.

«Интер Майами» также получил штраф из-за поведения телохранителя.

«Я понимаю, что он там, чтобы защищать Месси от болельщиков. Но у него нет разрешения вмешиваться в общение между игроками», — говорил футболист «Атласа» Матеус Дория после матча Кубка ли.

Чеуко отстранен не только от Кубка лиг, но и от матчей МЛС — с конца марта 2025 года.