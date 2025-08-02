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Экс-игрок «Эркулеса» Тоте: «Дети сейчас не играют в футбол на улице, из них делают игроков-роботов. Таких футболистов, как Ямаль, невозможно испортить, но есть и другие»

"В наши дни дети не играют в футбол на улице. Я хожу по своему району и не вижу [чтобы они играли]. Когда я был маленьким, в августе, когда было 40 градусов жары, я выходил играть в парке в 4 часа дня, а моя мама не разрешала.

Источник: Спортс"

"В наши дни дети не играют в футбол на улице. Я хожу по своему району и не вижу [чтобы они играли]. Когда я был маленьким, в августе, когда было 40 градусов жары, я выходил играть в парке в 4 часа дня, а моя мама не разрешала. Я отвечал, что мне не жарко. Сегодня они не играют на улицах.

И есть игроки-роботы, потому что [руководителям] они нужны. Они хотят указывать этим игрокам, что делать. С некоторыми они не могут справиться, например с Ламином [Ямалем]. Таких игроков невозможно испортить, но есть и другие дети, из которых делают роботов«, — сказал воспитанник “Реала” и экс-игрок “Эркулеса” Хорхе Лопес Марко, также известный как Тоте, в подкасте Los Fulanos.