«Лос-Анджелес» предложил Сону 20 млн долларов в год. Больше в МЛС получает лишь Месси — 20,45 млн (Николо Скира)

Рекордсмен по зарплате в МЛС — форвард «Интер Майами» Лионель Месси, зарабатывающий 20,45 млн за сезон.
Ранее стало известно, что «шпоры» хотят получить 20 млн фунтов за Сона, который уже объявил об уходе из лондонского клуба.
«Лос-Анджелес» предложил 33-летнему вингеру «Тоттенхэма» оклад в размере около 20 млн долларов в год, сообщает журналист Николо Скира.
Рекордсмен по зарплате в МЛС — форвард «Интер Майами» Лионель Месси, зарабатывающий 20,45 млн за сезон.
Ранее стало известно, что «шпоры» хотят получить 20 млн фунтов за Сона, который уже объявил об уходе из лондонского клуба.