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«С Месси команда в меньшинстве, если не владеет мячом. “ПСЖ” не смог выиграть ЛЧ с ним и Мбаппе — лучшими игроками в мире. Энрике лучше контролирует игроков». Тренер «Фалкирк

«Энрике — настоящий класс. Он на совершенно другом уровне. Он прошел путь, который пытались пройти многие тренеры “ПСЖ”, и он справился с этим так, что наблюдать за ним было невероятно захватывающе.

Источник: Спортс"

Мне кажется, он просто лучше контролирует игроков. Месси наверняка довольно сложно контролировать, ведь он, вероятно, лучший игрок в мире. Мбаппе, возможно, лучший игрок для других. Они такие суперзвезды, что им сходит с рук за их индивидуальные способности.

Теперь тренер заставляет команду работать как единое целое, он лучше контролирует их. Они моложе, они более склонны слушать и соглашаться, а не думать: «Ну, дайте мне мяч, и я забью гол» — что действительно случается".

Месси, например, невероятен, но если его команда не владеет мячом, то она в меньшинстве. Уверен, найдутся те, кто это осудит, ведь как можно критиковать Месси? Но потом я смотрю на это и думаю: "Ну, в 2022-м, 2023-м они не смогли бы выиграть Лигу чемпионов.

Они добились этого сейчас благодаря организации, работоспособности, темпу, интенсивности игры. «Интер» был разгромлен", — сказал Макглинн.

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