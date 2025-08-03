«С Месси команда в меньшинстве, если не владеет мячом. “ПСЖ” не смог выиграть ЛЧ с ним и Мбаппе — лучшими игроками в мире. Энрике лучше контролирует игроков». Тренер «Фалкирк

Мне кажется, он просто лучше контролирует игроков. Месси наверняка довольно сложно контролировать, ведь он, вероятно, лучший игрок в мире. Мбаппе, возможно, лучший игрок для других. Они такие суперзвезды, что им сходит с рук за их индивидуальные способности.
Теперь тренер заставляет команду работать как единое целое, он лучше контролирует их. Они моложе, они более склонны слушать и соглашаться, а не думать: «Ну, дайте мне мяч, и я забью гол» — что действительно случается".
Месси, например, невероятен, но если его команда не владеет мячом, то она в меньшинстве. Уверен, найдутся те, кто это осудит, ведь как можно критиковать Месси? Но потом я смотрю на это и думаю: "Ну, в 2022-м, 2023-м они не смогли бы выиграть Лигу чемпионов.
Они добились этого сейчас благодаря организации, работоспособности, темпу, интенсивности игры. «Интер» был разгромлен", — сказал Макглинн.