«С Месси команда в меньшинстве, если не владеет мячом. “ПСЖ” не смог выиграть ЛЧ с ним и Мбаппе — лучшими игроками в мире. Энрике лучше контролирует игроков». Тренер «Фалкирк

Месси, например, невероятен, но если его команда не владеет мячом, то она в меньшинстве. Уверен, найдутся те, кто это осудит, ведь как можно критиковать Месси? Но потом я смотрю на это и думаю: "Ну, в 2022-м, 2023-м они не смогли бы выиграть Лигу чемпионов.