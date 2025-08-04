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«Диас не игрок мирового класса. Три года назад “Бавария” провалилась с Мане, как и почти со всеми левыми вингерами в истории клуба». Колумнист Sport Bild о переходе за 75 млн евро

Трансфер вингера «Ливерпуля» обошелся мюнхенцам в 75 млн евро с учетом бонусов.

Источник: Спортс"

"Диаса радушно встретили в Мюнхене, как и любого другого легионера, который умеет играть в футбол, а Луис умеет, пусть и забил 17 голов в прошлом сезоне, но он забуксовал, застоялся и он не игрок мирового класса.

Почему же «Бавария» покупает дорогостоящего левого вингера, как это было три года назад с Садьо Мане, тоже из «Ливерпуля», который оказался таким же провальным трансфером, как и почти все левые вингеры в истории клуба?" — написал Раймонд Хинко.

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