«Диас не игрок мирового класса. Три года назад “Бавария” провалилась с Мане, как и почти со всеми левыми вингерами в истории клуба». Колумнист Sport Bild о переходе за 75 млн евро

"Диаса радушно встретили в Мюнхене, как и любого другого легионера, который умеет играть в футбол, а Луис умеет, пусть и забил 17 голов в прошлом сезоне, но он забуксовал, застоялся и он не игрок мирового класса.
Почему же «Бавария» покупает дорогостоящего левого вингера, как это было три года назад с Садьо Мане, тоже из «Ливерпуля», который оказался таким же провальным трансфером, как и почти все левые вингеры в истории клуба?" — написал Раймонд Хинко.
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ФК «Ливерпуль»: состав, ближайшие матчи в 2025 году и достижения клуба
ФК «Ливерпуль» из одноименного британского города — один из самых легендарных и успешных клубов в истории мирового футбола. За более чем 130-летнюю историю команда стала символом дерзкого атакующего футбола и воли к победе. Игроки «Ливерпуля» четыре раза забирали себе Суперкубок УЕФА и шесть раз отмечали победу с кубком Лиги чемпионов в руках. Информация о ближайших матчах, достижениях и истории клуба — в нашем материале.Читать дальше