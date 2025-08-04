Режиссер Жоан Грасия об игроках «Барсы»: «Нравятся Ямаль, Кубарси, Касадо — они играют с душой и проживают матчи. Пуйоль, Хави и Иньеста отдавали на поле всю жизнь»

— Мне нравились Ромарио, Роналдиньо, Иньеста, Хави… Пуйоль! Суарес. И Месси, конечно!
Мне очень нравится Ламин Ямаль, но также и Кубарси, Касадо… Они не только хороши [как игроки], но и играют с душой, отдаются своему делу, страдают и проживают матчи в полной мере, как это и должно быть.
Рафинья провел отличный сезон, в отличие от предыдущего. Почему? Потому что морально… бла-бла-бла… Пуйоль отдавал [на поле] всю свою жизнь, свою душу. Как и Иньеста. Или Хави, — сказал режиссер, сценарист и актер.
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