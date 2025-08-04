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Гринвуд может перейти в «Аль-Наср». Роналду может сыграть ключевую роль в успехе сделки (Marca)

По данным Marca, саудовский клуб намерен подписать полузащитника «Марселя».

Источник: Спортс"

Действующий контракт Мэйсона с клубом рассчитан до 2029 года.

Отмечается, что выступающий за «Аль-Наср» Криштиану Роналду может сыграть ключевую роль в успехе сделки. Ранее футболисты вместе играли в «Манчестер Юнайтед».

В минувшем сезоне Гринвуд провел 34 матча в Лиге 1, забил 21 гол и отдал 5 результативных передач. Подробная статистика 23-летнего игрока доступна здесь.

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