Производитель электромобилей Polestar стал партнером «Боруссии», его логотип будет на рукавах футболок. Клуб заработает 15+ млн евро за 3 года

«Германия важна для нашей стратегии роста на европейском рынке. В лице дортмундской “Боруссии” мы нашли эмоционального и прогрессивного партнера, который идеально нам подходит. Теперь мы вместе переходим в наступление. У нас отличные машины, которые мы хотим испытать в деле совместно с “Боруссией”. Мы убеждены, что многие выберут Polestar, как только увидят и протестируют наши автомобили», — сказал генеральный директор компании Михаэль Лошеллер.