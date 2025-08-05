Производитель электромобилей Polestar стал партнером «Боруссии», его логотип будет на рукавах футболок. Клуб заработает 15+ млн евро за 3 года

Дортмундский клуб объявил о подписании трехлетнего соглашения со шведской компанией Polestar. Ее логотип появится на рукавах футболок команды, а также на разминочной форме и рекламных площадях на стадионе и рядом с ним.
«Боруссия» получит парк из 60 автомобилей, которые могут использоваться командой, руководством и представителями клуба.
«Германия важна для нашей стратегии роста на европейском рынке. В лице дортмундской “Боруссии” мы нашли эмоционального и прогрессивного партнера, который идеально нам подходит. Теперь мы вместе переходим в наступление. У нас отличные машины, которые мы хотим испытать в деле совместно с “Боруссией”. Мы убеждены, что многие выберут Polestar, как только увидят и протестируют наши автомобили», — сказал генеральный директор компании Михаэль Лошеллер.
«Мы очень рады, что смогли привлечь Polestar в качестве партнера. Polestar — современная, динамично развивающаяся компания, которая по-настоящему серьезно относится к своей стратегии устойчивого развития. Последнее произвело на меня такое же сильное впечатление, как и свежий шведский дизайн автомобилей», — заявил председатель правления «Боруссии» Ханс-Йоахим Ватцке.
По информации Bild, это партнерство будет ежегодно приносить «Боруссии» 5 миллионов евро. С учетом возможных бонусов общая сумма может превысить 15 млн евро.