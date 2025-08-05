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«Ньюкасл» предложил «Лейпцигу» 80+ млн евро за Шешко

По информации The Athletic, англичане предложили как минимум 80 миллионов евро за нападающего «РБ Лейпциг». На данный момент неясно, примет ли немецкий клуб эти условия. Договоренности пока нет.

Источник: Спортс"

Интерес к словенцу также проявляет «Манчестер Юнайтед», но манкунианцы еще не делали предложений.

Ранее «Лейпциг» отказался продавать Шешко «сорокам» за 75+5 млн евро.

В прошлом сезоне Бундеслиги Беньямин провел 33 матча и забил 13 голов. Его статистику можно найти здесь.

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