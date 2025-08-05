«Ньюкасл» предложил «Лейпцигу» 80+ млн евро за Шешко

Интерес к словенцу также проявляет «Манчестер Юнайтед», но манкунианцы еще не делали предложений.
Ранее «Лейпциг» отказался продавать Шешко «сорокам» за 75+5 млн евро.
В прошлом сезоне Бундеслиги Беньямин провел 33 матча и забил 13 голов. Его статистику можно найти здесь.
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ФК «Манчестер Юнайтед»: состав, ближайшие матчи в 2025 году и достижения клуба
ФК «Манчестер Юнайтед» — рекордсмен по числу побед в национальном чемпионате Англии и один из самых дорогих клубов мира. В команде играли многие легенды футбола, а за почти полтора столетия «красные дьяволы» пережили как взлеты, так и падения. Обо всем этом расскажем в нашей статье.Читать дальше