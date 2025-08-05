«Хотел бы избежать встречи с “Динамо” Киев. Перед матчем “Партизана” и “Александрии” видели враждебность украинских властей». Гендиректор «Црвены Звезды» Терзич о квалифи

Прежде всего, «Динамо» Киев — отличная команда, возможно, одна из самых сильных, что нам могли попасть. К тому же есть вся эта политическая ситуация, и отношение украинских властей, которое мы видели перед матчами «Партизана» против украинской «Александрии», было враждебным по отношению к нам. Я бы предпочел избежать всех этих нефутбольных моментов, но что есть, то есть.