«Хотел бы избежать встречи с “Динамо” Киев. Перед матчем “Партизана” и “Александрии” видели враждебность украинских властей». Гендиректор «Црвены Звезды» Терзич о квалифи

«Я не раз говорил, что не хотел бы встречи с “Динамо” Киев по многим причинам — футбольным и нефутбольным.
Прежде всего, «Динамо» Киев — отличная команда, возможно, одна из самых сильных, что нам могли попасть. К тому же есть вся эта политическая ситуация, и отношение украинских властей, которое мы видели перед матчами «Партизана» против украинской «Александрии», было враждебным по отношению к нам. Я бы предпочел избежать всех этих нефутбольных моментов, но что есть, то есть.
Я считаю, что «Црвена Звезда» — более сильная и качественная команда, чем «Динамо Киев». Если мы хотим играть в Лиге чемпионов, конечно, мы должны выйти и разгромить «Динамо» Киев. Но сначала им нужно пройти «Пафос», отметил Терзич.