Бремер о «Ювентусе»: «Было бы здорово иметь игрока вроде Неймара. У Йылдыза дриблинг как у бразильца, он немного похож на Ямаля, мы должны создать условия, в которых он покажет максимум»

У Йылдыза такой дриблинг, он так перемещается по полю, будто он бразилец. Да, он немного похож на Ламина Ямаля. Мы все должны создать для него такие условия, в которых он сможет показывать свой максимум.
— Рекомендовали бы вы «Ювентус» Неймару?
— Конечно. Было бы здорово иметь игрока вроде Нея, — сказал защитник в интервью La Gazzetta dello Sport.
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