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Бремер о «Ювентусе»: «Было бы здорово иметь игрока вроде Неймара. У Йылдыза дриблинг как у бразильца, он немного похож на Ямаля, мы должны создать условия, в которых он покажет максимум»

— Уверен, мы быстро вернемся на вершину, мы все так считаем, и вот почему. Йылдыз стал совсем другим игроком, он прибавил. Гатти стал лидером. У нас хороший фундамент.

Источник: Спортс"

У Йылдыза такой дриблинг, он так перемещается по полю, будто он бразилец. Да, он немного похож на Ламина Ямаля. Мы все должны создать для него такие условия, в которых он сможет показывать свой максимум.

— Рекомендовали бы вы «Ювентус» Неймару?

— Конечно. Было бы здорово иметь игрока вроде Нея, — сказал защитник в интервью La Gazzetta dello Sport.

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