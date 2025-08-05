Агент Кузьмичев о переходе Мухина в «Сочи»: «С “Ростовом” оставалось только подписи поставить. Если профессиональный игрок делает выбор только исходя из того, что добираться тяжело…»

— Вы разошлись с Мухиным из-за этого?
— Это уже окончательно было, когда мы по-разному посмотрели на продолжение карьеры. Были определенные моменты, которые к тому вели.
— Он должен был раньше уйти из ЦСКА?
— Он не мог, потому что долго восстанавливался после травмы. Переход мог состояться именно сейчас, когда он полностью здоров.
— Почему Мухин выбрал «Сочи»?
— То, что я смог услышать, — логистика. Если профессиональный футболист делает выбор только исходя из того, что добираться тяжело…
С «Ростовом» оставалось только подписи поставить, и тут вышло с предложением «Сочи», — сообщил в эфире шоу «Это футбол, брат!» футбольный агент.