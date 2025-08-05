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Агент Кузьмичев о переходе Мухина в «Сочи»: «С “Ростовом” оставалось только подписи поставить. Если профессиональный игрок делает выбор только исходя из того, что добираться тяжело…»

— Нам казалось, что переход Мухина в «Ростов» был бы более интересным вариантом. Альба хотел строить вокруг него игру, Мухин был бы определяющим игроком. Его рассматривали на позицию «шестерки».

Источник: Спортс"

— Вы разошлись с Мухиным из-за этого?

— Это уже окончательно было, когда мы по-разному посмотрели на продолжение карьеры. Были определенные моменты, которые к тому вели.

— Он должен был раньше уйти из ЦСКА?

— Он не мог, потому что долго восстанавливался после травмы. Переход мог состояться именно сейчас, когда он полностью здоров.

— Почему Мухин выбрал «Сочи»?

— То, что я смог услышать, — логистика. Если профессиональный футболист делает выбор только исходя из того, что добираться тяжело…

С «Ростовом» оставалось только подписи поставить, и тут вышло с предложением «Сочи», — сообщил в эфире шоу «Это футбол, брат!» футбольный агент.