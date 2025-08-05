Гакпо о гибели Жоты: «В роли игрока его можно увидеть в нарезках на YouTube — но мы хотим помнить его как человека. Нам будет не хватать Диогу до конца наших дней. Мы не забудем его»

Так что да, мы хотим помнить, кем он был для нас. Не как игрока, потому что в роли игрока его можно увидеть и в нарезках на YouTube, а как человека, которым он был. Нам будет не хватать его в этом сезоне, но его также будет не хватать всем в этом клубе до конца наших дней, как и его семье. Мы не забудем его«, — сказал вингер “Ливерпуля”.