Гакпо о гибели Жоты: «В роли игрока его можно увидеть в нарезках на YouTube — но мы хотим помнить его как человека. Нам будет не хватать Диогу до конца наших дней. Мы не забудем его»

"Да, это было очень тяжело. Многие из нас все еще были в отпуске, когда произошла эта ситуация. Команда собралась вместе, как только это стало возможным.
В тот момент мы старались быть как можно ближе к нашим семьям и друг к другу, старались помогать всем, чем могли. Мы все еще пытаемся это делать, оказывать посильную помощь. За кулисами проводится более обширная работа, чем та, которую можно увидеть в новостях.
Семья Диогу, надеюсь, почувствовала, как мы любим их, а также Диогу и его брата. Вы могли видеть, как мы стараемся действовать как клуб и команда. То же самое делают и болельщики, весь город, каждый футбольный фанат. Мы в «Ливерпуле» действительно стараемся быть семьей. Это меньшее, что мы можем сделать.
Очевидно, что он был выдающимся игроком, но еще более замечательным он был как человек. Он хорошо ладил со всеми. Все любили его, и это также было видно по тому, как все отреагировали.
Так что да, мы хотим помнить, кем он был для нас. Не как игрока, потому что в роли игрока его можно увидеть и в нарезках на YouTube, а как человека, которым он был. Нам будет не хватать его в этом сезоне, но его также будет не хватать всем в этом клубе до конца наших дней, как и его семье. Мы не забудем его«, — сказал вингер “Ливерпуля”.