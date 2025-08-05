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Григорян о «Спартаке»: «Удаление Хлусевича — глупость, помноженная на вселенную. Кризиса не вижу, вы критикуете команду, постоянно играющую в меньшинстве, но футбол — это игра 11 на&nbs

«Сейчас все критикуют “Спартак” и говорят об истерике Станковича. Но я у него истерики не вижу. Обвинять его в том, что он на последних минутах, играя вдесятером, празднует гол… А как не праздновать?

Источник: Спортс"

Я не вижу никакого кризиса. Вы постоянно критикуете «Спартак», который постоянно играет в меньшинстве. Футбол — это игра 11 на 11. Если говорить у Хлусевиче, то это глупость, помноженная на всю вселенную«, — сказал экс-тренер “Кубани”.