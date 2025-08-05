«Арсенал» запросил 30 млн евро от «Порту» за Кивера. Португальцы отказались от трансфера

Однако лондонская команда запросила 30 миллионов евро за польского футболиста. «Порту» такая сумма отпугнула.
В прошлом сезоне Якуб Кивер провел 17 матчей в АПЛ, забив 1 гол и сделав 1 результативную передачу.
До приобретения Яна Беднарека (за 7,5 миллиона евро) португальский клуб проявлял интерес к 25-летнему центральному защитнику «Арсенала».
Однако лондонская команда запросила 30 миллионов евро за польского футболиста. «Порту» такая сумма отпугнула.
В прошлом сезоне Якуб Кивер провел 17 матчей в АПЛ, забив 1 гол и сделав 1 результативную передачу.