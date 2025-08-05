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«Арсенал» запросил 30 млн евро от «Порту» за Кивера. Португальцы отказались от трансфера

До приобретения Яна Беднарека (за 7,5 миллиона евро) португальский клуб проявлял интерес к 25-летнему центральному защитнику «Арсенала».

Источник: Спортс"

Однако лондонская команда запросила 30 миллионов евро за польского футболиста. «Порту» такая сумма отпугнула.

В прошлом сезоне Якуб Кивер провел 17 матчей в АПЛ, забив 1 гол и сделав 1 результативную передачу.