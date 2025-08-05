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«Ньюкасл» не хочет платить больше 40 млн фунтов за Гехи. «Кристал Пэлас» намерен получит 50 млн, «Ливерпулю» также интерес защитник

Заинтересованность в подписании 25-летнего центрального защитника «Кристал Пэлас» проявляют «Ньюкасл» и «Ливерпуль».

Источник: Спортс"

«Ньюкасл» не хочет платить больше 40 миллионов фунтов и может отложить переход до конца трансферного окна, чтобы снизить цену.

«Ливерпуль» также не намерен платить высокую цену за футболиста.

В прошлом сезоне Марк Гехи провел сыграл 34 матча в АПЛ, забив 3 гола и сделав 2 результативные передачи.

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