Экс-тренер «Краснодара» Ташуев заявил об интересе «Ромы» к Сперцяну: «Знаю инсайдерскую информацию — она идет из первых рук»

Хавбек забил 1 гол и сделал 3 передачи в 3 матчах текущего сезона Мир РПЛ.
"Он, во-первых, воспитанник, лидер команды и раздевалки, в том числе, основополагающий игрок. Сейчас взяли Аугусто, центрального хавбека еще одного.
Мне кажется, я знаю, так, между нами говоря, информацию инсайдерскую одну, она идет из первых рук по идее, что «Рома» интересует Эдуардом Сперцяном. Об этом даже он не знает.
Вот сейчас если услышит… Эфир посмотрит и узнает. Эта информация до руководства дойдет, я знаю точно.
Поэтому вот такая информация есть. А это хороший клуб в любом случае, Серия А«, — сказал бывший главный тренер “Краснодара” Сергей Ташуев в эфире передачи “Футбол России” на телеканале “Россия 24”.