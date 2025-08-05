Булыкин о Станковиче: «В “Спартаке” могут взять и уволить его — не увижу ничего странного. В клубе длительное время происходит много чего странного»

— Ненужные удаления, и, к сожалению, не получается у «Спартака» найти свою игру. Эта нервная обстановка, когда нет результата, когда футболисты получают ненужные красные карточки, давит.
И никто не может получить удовольствие ни от результата, ни от игры. Поэтому и «Спартак» пока так плохо идет.
Нужно выиграть пару‑тройку игр для того, чтобы почувствовать уверенность и наладить игру. А у «Спартака» пока такого нет.
— Не пора ли сменить тренера?
— Это руководство решает. Если они его оставили, переподписали, значит, он им нравится, ему доверяют.
Хотя в «Спартаке» могут сейчас взять его и уволить. И в этом не увижу ничего странного.
В «Спартаке» уже на протяжении долгого времени происходит много чего странного, но все привыкли — все просто смотрят и ждут результата. Но какие бы траты ни были, результата пока тоже нет.
Хотя сейчас такой чемпионат, в котором любой может выиграть.
5−6 команд борются за чемпионство, есть хорошая возможность стать чемпионами, но «Спартак» опять что‑то делает не так, — сказал бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин.