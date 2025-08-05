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Модрич о «Милане»: «Леау играет под номером 10 — настоящее и будущее клуба. Я выбрал номер 14, выступал под ним в “Тоттенхэме” — и все сложилось удачно»

«Под номером 10 играет Рафаэл Леау. Отличный футболист. Настоящее и будущее “Милана”.

Источник: Спортс"

Поскольку номер 10 был не доступен, я решил взять другой номер. Я выбрал номер 14, потому он мне нравится.

Я играл под ним в сборной в начале карьеры, а также в «Тоттенхэме» — и все сложилось удачно. Надеюсь, и в «Милане» все сложится удачно", — сказал полузащитник Лука Модрич.

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