Модрич о «Милане»: «Леау играет под номером 10 — настоящее и будущее клуба. Я выбрал номер 14, выступал под ним в “Тоттенхэме” — и все сложилось удачно»

Поскольку номер 10 был не доступен, я решил взять другой номер. Я выбрал номер 14, потому он мне нравится.
Я играл под ним в сборной в начале карьеры, а также в «Тоттенхэме» — и все сложилось удачно. Надеюсь, и в «Милане» все сложится удачно", — сказал полузащитник Лука Модрич.
Узнать больше по теме
Биография Луки Модрича: карьера и личная жизнь футболиста
В футболе есть выражение: кто-то играет на рояле, а кто-то его таскает. Таким образом эксперты делили футболистов на тех, кто делает результат, забивает голы и раздает передачи, и на тех, кто отрабатывает в обороне и делает голы возможными. В современном футболе появились спортсмены, способные и играть на рояле, и таскать его. К ним относится полузащитник «Реала» Лука Модрич, что убедительно доказывает биография футболиста.Читать дальше