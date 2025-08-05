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Батраковым интересовалась «Бенфика», но до конкретного предложения не дошло («СЭ»)

Владимир Кузьмичев, агент полузащитника «Локомотива», ранее рассказал, что агент Жорже Мендеш предлагал 20-летнему футболисту вариант с переходом в португальский клуб.

Источник: Спортс"

По информации «Спорт-Экспресса», «Бенфика» проявляла интерес к Алексею Батракову, однако до конкретного предложения дело не дошло.

В этом сезоне хавбек провел 3 матча в Мир РПЛ и забил 3 гола. Статистику футболиста можно изучить по ссылке.