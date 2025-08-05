Батраковым интересовалась «Бенфика», но до конкретного предложения не дошло («СЭ»)

По информации «Спорт-Экспресса», «Бенфика» проявляла интерес к Алексею Батракову, однако до конкретного предложения дело не дошло.
В этом сезоне хавбек провел 3 матча в Мир РПЛ и забил 3 гола. Статистику футболиста можно изучить по ссылке.
Владимир Кузьмичев, агент полузащитника «Локомотива», ранее рассказал, что агент Жорже Мендеш предлагал 20-летнему футболисту вариант с переходом в португальский клуб.
По информации «Спорт-Экспресса», «Бенфика» проявляла интерес к Алексею Батракову, однако до конкретного предложения дело не дошло.
В этом сезоне хавбек провел 3 матча в Мир РПЛ и забил 3 гола. Статистику футболиста можно изучить по ссылке.