Кирьяков о «Спартаке»: «Миллионы потрачены впустую, меняются директоры, иностранцы приезжают заработать. Тренер-легионер — проблема, заплатят неустойку — и он спокойно уедет»

— Пока можно сказать, что эти миллионы потрачены впустую.
У «Спартака» нет запаса прочности, нет побед на классе, хотя потенциал есть. Да, сезон только начался, но уже сейчас видно, что проблемы у них будут возникать.
Постоянно меняются спортивные директоры, причем приходят на наши, а иностранцы, которые приезжают к нам только чтобы заработать, потом с улыбкой на лице уезжают с полным карманом денег.
На непонятные трансферы тратятся миллионы. Тренер-иностранец — тоже проблема. Ему заплатят неустойку — и он спокойно уедет.
А с нашего российского специалиста будут спрашивать, критиковать, и он все это будет слышать.
А так, когда у тебя иностранцы — не с кого потом спросить за неудачи, — сказал бывший нападающий сборной России Сергей Кирьяков.