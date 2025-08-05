Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Игровые
Плавание
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Кубок России
16:00
РВЧеллендж
:
Звезда СПб
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
18:00
Амкал
:
Квант
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
20:15
Шумбрат
:
Кристалл-МЭЗТ
Все коэффициенты
П1
3.03
X
3.60
П2
2.12
Футбол. Премьер-лига
завершен
Рубин
2
:
Сочи
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Ротор
0
:
Енисей
0
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Динамо Мх
1
:
Ахмат
0
П1
X
П2

Кирьяков о «Спартаке»: «Миллионы потрачены впустую, меняются директоры, иностранцы приезжают заработать. Тренер-легионер — проблема, заплатят неустойку — и он спокойно уедет»

— За последние полгода «Спартак» потратил на новичков около 60 миллионов евро.

Источник: Спортс"

— Пока можно сказать, что эти миллионы потрачены впустую.

У «Спартака» нет запаса прочности, нет побед на классе, хотя потенциал есть. Да, сезон только начался, но уже сейчас видно, что проблемы у них будут возникать.

Постоянно меняются спортивные директоры, причем приходят на наши, а иностранцы, которые приезжают к нам только чтобы заработать, потом с улыбкой на лице уезжают с полным карманом денег.

На непонятные трансферы тратятся миллионы. Тренер-иностранец — тоже проблема. Ему заплатят неустойку — и он спокойно уедет.

А с нашего российского специалиста будут спрашивать, критиковать, и он все это будет слышать.

А так, когда у тебя иностранцы — не с кого потом спросить за неудачи, — сказал бывший нападающий сборной России Сергей Кирьяков.