«Спартак» еще не отправил в «Спортинг» документ, разрешающий презентацию Мангаша (A Bola)

Ранее появилась информация, что у португальского клуба возникли проблемы с оплатой трансфера Рикарду Мангаша.
Сумма сделки, как и сообщалось ранее, составит 300 тысяч евро. Еще от 500 до 700 тысяч евро «Спартак» может получить в качестве бонусов.
Как пишет A Bola, российскому клубу еще необходимо отправить итоговый документ, разрешающий проведение презентации футболиста в качестве игрока «Спортинга».
Ранее появилась информация, что у португальского клуба возникли проблемы с оплатой трансфера Рикарду Мангаша.
Сумма сделки, как и сообщалось ранее, составит 300 тысяч евро. Еще от 500 до 700 тысяч евро «Спартак» может получить в качестве бонусов.