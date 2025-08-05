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Силкин о «Зените»: «Нужно разгонять компанию иностранцев, которая там пристроилась. Легионеры считают, что им будут отдавать очки — они не выкладываются»

«Зенит» и ЦСКА сыграли вничью 1:1 в матче третьего тура Мир РПЛ.

Источник: Спортс"

— Как восприняли ничью «Зенита» и ЦСКА?

— Все ставили на питерцев, но они, несмотря на усиление, пока не показывают командной игры.

Хотя я не могу сказать, что это неожиданность. Просто нужно разгонять всю компанию иностранцев, которая там пристроилась. Легионеры считают, что им все будут просто так отдавать очки.

Потенциально это очень сильные футболисты, но они не выкладываются на поле на сто процентов. Значит, что-то в команде не так.

— В таком случае питерцам сложно будет взять золотые медали в этом чемпионате?

— Даже не знаю. Но по матчу ЦСКА мне больше понравился по игре.

Хотя не могу сказать, что это полностью выстроенная команда, которая уже переняла все тренерские идеи.

Просто я сопоставляю игру армейцев и «Зенита». С учетом того, что питерцы играли дома, москвичи выглядели интереснее, — сказал бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин.