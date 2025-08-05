Петржела о Глушенкове: «Если Максим не работает так, как хочет тренер, то такого игрока надо уволить. Что с него еще можно взять?»

— Как бы вы поступили с Глушенковым?
— Если Максим не работает так, как хочет тренер, такого игрока надо уволить. Что с него еще можно взять? — сказал бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела.
Нынешний Глушенков — игрок запаса.
Полузащитник команды появился на замену на 84-й минуте матча Мир РПЛ против ЦСКА (1:1). До этого футболист был заменен после первого тайма в игре с «Рубином» (2:2).
— Как бы вы поступили с Глушенковым?
— Если Максим не работает так, как хочет тренер, такого игрока надо уволить. Что с него еще можно взять? — сказал бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела.
Нынешний Глушенков — игрок запаса.