Пеллегрини больше не капитан «Ромы», сообщил Гасперини: «У меня 7−8 капитанов, надеюсь, что их станет 15−20. Повязку будет получать тот, кто чаще всех играл за клуб»

"Это не станет проблемой. Мы будем использовать систему, которая у меня всегда хорошо работала — повязку будет получать тот, кто чаще других выходил на поле в составе клуба.
У меня 7−8 капитанов, и я надеюсь, что их станет 15 или 20. Капитаны — это те, кто играет за команду и испытывает чувство сопричастности", — сказал Джан Пьеро Гасперини.
На данный момент наибольшее количество матчей за «Рому» провел Стефан Эль-Шаарави (320), на втором месте располагается Брайан Кристанте (318), на третьем — Лоренцо Пеллегрини (316).