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Мостовой о «Спартаке»: «Понимаю, что хочет сделать Станкович. Не имеет смысла принимать кадровые решения. “Зенит” дома обыграть никого не может»

«Спартак» набрал 4 очка в 3 матчах сезона Мир РПЛ.

Источник: Спортс"

"Думаю, не надо торопиться. Прошло только три тура и одна игра на Кубок, из которого трудно вылететь.

Мы смотрим в таблицу, где есть одна команда с 9 очками — «Локомотив». Все остальные рядом.

Одна победа — и ты наверху. Не имеет смысла принимать кадровые решения. Какие-то выводы можно будет делать после четвертого-пятого тура.

Понимаю, что хочет сделать Деян Станкович. В меньшинстве играли, умудрились гол забить и могли победить, но был спорный пенальти. Ничего страшного нет.

«Зенит» дома обыграть никого не может. Есть команды, которые вообще не выиграли ничего. Состав у «Спартака» есть, все будет«, — сказал бывший полузащитник “Спартака” Александр Мостовой.