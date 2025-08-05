Мостовой о «Спартаке»: «Понимаю, что хочет сделать Станкович. Не имеет смысла принимать кадровые решения. “Зенит” дома обыграть никого не может»

"Думаю, не надо торопиться. Прошло только три тура и одна игра на Кубок, из которого трудно вылететь.
Мы смотрим в таблицу, где есть одна команда с 9 очками — «Локомотив». Все остальные рядом.
Одна победа — и ты наверху. Не имеет смысла принимать кадровые решения. Какие-то выводы можно будет делать после четвертого-пятого тура.
Понимаю, что хочет сделать Деян Станкович. В меньшинстве играли, умудрились гол забить и могли победить, но был спорный пенальти. Ничего страшного нет.
«Зенит» дома обыграть никого не может. Есть команды, которые вообще не выиграли ничего. Состав у «Спартака» есть, все будет«, — сказал бывший полузащитник “Спартака” Александр Мостовой.