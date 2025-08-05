Бремер о претендентах на скудетто: «Наполи» является фаворитом — они чемпионы, укрепились на рынке. «Интер» остается сильным, у «Милана» появился Аллегри, еще есть «Ювентус»

— Борьба развернется между привычной четверкой.
«Наполи» является фаворитом, потому что они стали чемпионами в прошлом сезоне, и укрепились на трансферном рынке.
«Интер» остается очень сильной командой.
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