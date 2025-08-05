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Леви считает, что получит признание из-за стадиона «Тоттенхэма»: «Протесты болельщиков неприятны. Их боль — это и моя боль. Хочу побеждать, и когда мы не выигрываем, я тоже пережива

"Когда меня не будет в клубе, уверен, что я получу заслуженное признание.

Источник: Спортс"

Когда ты приходишь сюда и смотришь на это чудесное здание — и на то, что другие клубы пытаются копировать то, что делаем мы, — это должно быть знаком того, что мы сделали что-то смелое и правильное.

Конечно, протесты болельщиков неприятны. Их боль — это и моя боль. Я хочу побеждать, и когда мы играем плохо и не выигрываем, поверьте, я тоже переживаю.

Это портит мне все выходные. Это ужасно. Ты находишься в этом деле ради победы. Когда ты не выигрываешь, это не весело«, — сказал председатель правления “Тоттенхэма” Дэниэл Леви.