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Стрепетов о Жерсоне: «Игра вызывает вопросы, ходячий ветеран — без ускорений, рывков. Ожидали, что в “Зенит” привезли классного футболиста, который будет разрывать оборону»

"Жерсон играет в ветеранский футбол, хотя сколько было разговоров, что это новый Малком, что он чуть ли не сильнее Вендела.

Источник: Спортс"

Но пока я вижу, что это, повторюсь, ходячий ветеран — он хорошо работает с мячом, но без ускорений, без рывков.

В матче с ЦСКА был момент, когда он проиграл в скорости защитнику, не успел на прострел Педро во вратарскую, хотя должен был замыкать и забивать.

Так что пока игра Жерсона вызывает большие вопросы. Может быть, он пока после клубного чемпионата мира не адаптировался.

Но сейчас он слишком аккуратен с мячом, без единоборств и угрозы воротам.

А мы все ожидали, что в «Зенит» привезли классного футболиста, который будет разрывать оборону… Но пока это просто подыгрывающий игрок«, — сказал бывший футболист “Зенита” Алексей Стрепетов.

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