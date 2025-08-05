Стрепетов о Жерсоне: «Игра вызывает вопросы, ходячий ветеран — без ускорений, рывков. Ожидали, что в “Зенит” привезли классного футболиста, который будет разрывать оборону»

Но пока я вижу, что это, повторюсь, ходячий ветеран — он хорошо работает с мячом, но без ускорений, без рывков.
В матче с ЦСКА был момент, когда он проиграл в скорости защитнику, не успел на прострел Педро во вратарскую, хотя должен был замыкать и забивать.
Так что пока игра Жерсона вызывает большие вопросы. Может быть, он пока после клубного чемпионата мира не адаптировался.
Но сейчас он слишком аккуратен с мячом, без единоборств и угрозы воротам.
А мы все ожидали, что в «Зенит» привезли классного футболиста, который будет разрывать оборону… Но пока это просто подыгрывающий игрок«, — сказал бывший футболист “Зенита” Алексей Стрепетов.