«Интер» готов предложить больше 45 млн евро и бонусы за Лукмана. «Аталанта» ранее не продала хавбека за 42+3 млн

Сообщается, что «Интер» готов предложить больше 45 миллионов евро плюс бонусы, а общая сумма приблизится к 50 миллионам евро.
В прошлом сезоне Адемола Лукман забил 15 голов и сделал 5 передач в 31 матче Серии А.
Узнать больше по теме
ФК «Интер»: состав, ближайшие матчи и достижения клуба в 2025 году
Италия — страна, где футбол возведен в ранг культа, а лучшие нападающие становятся иконами для миллионов болельщиков. Матчи национальной сборной и матчи Серии А собирают полные стадионы, а среди самых популярных клубов выделяется ФК «Интер». Фанаты называют команду «нерадзурри», что переводится как «черно-синие».Читать дальше