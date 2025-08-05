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«Интер» готов предложить больше 45 млн евро и бонусы за Лукмана. «Аталанта» ранее не продала хавбека за 42+3 млн

Ранее сообщалось, что «Аталанта» не продала атакующего полузащитника 42 миллиона евро плюс 3 миллиона бонусами.

Источник: Спортс"

Сообщается, что «Интер» готов предложить больше 45 миллионов евро плюс бонусы, а общая сумма приблизится к 50 миллионам евро.

В прошлом сезоне Адемола Лукман забил 15 голов и сделал 5 передач в 31 матче Серии А.

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