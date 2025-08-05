«Краснодар» обратился в КДК РФС из-за того, что Кутицкого не удалили за фол против Кордобы

В первом тайме защитник «Динамо» Александр Кутицкий не позволил нападающему «Краснодара» Джону Кордобе выйти один на один с Андреем Луневым, придерживая соперника за футболку.
Главный арбитр Иван Абросимов не зафиксировал нарушение правил.
«Краснодар» обратился в ЭСК РФС из-за того, что главный арбитр матча Иван Абросимов не стал удалять игрока «Динамо» Александра Крутицкого за фол на Джоне Кордобе", — сообщили в службе коммуникаций РФС.
Экс-судья Егоров: «Кордоба убегал почти 1 на 1, Кутицкий грубо сбил его — явная красная. Это ключевой судейский провал. Арбитр был далеко от событий, но еще хуже, что ВАР промолчал».