Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Игровые
Плавание
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Кубок России
16:00
РВЧеллендж
:
Звезда СПб
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
18:00
Амкал
:
Квант
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
20:15
Шумбрат
:
Кристалл-МЭЗТ
Все коэффициенты
П1
3.06
X
3.60
П2
2.10
Футбол. Кубок России
06.08
Красное Знамя
:
Коломна
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Рубин
2
:
Сочи
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Ротор
0
:
Енисей
0
П1
X
П2

Кирьяков о «Зените»: «Не все сплочены идеей побеждать, игроки решают личные проблемы. Ситуация с Глушенковым — театр, отец начал в прессе рассказывать сказки»

Команда тренера Сергея Семака набрала 5 очков в 3 матчах сезона Мир РПЛ, дважды сыграв вничью.

Источник: Спортс"

— Что происходит с «Зенитом»?

— Мне кажется, там внутри что-то происходит. Словно не все сплочены идеей побеждать везде и всегда.

Ощущение, что игроки решают какие-то свои личные проблемы. Задача тренерского штаба — объединить их в единое целое.

Ситуация с Максимом Глушенковым — это театр. Отец Максима начал выступать в прессе, рассказывать какие-то сказки.

На мой взгляд, руководство должно было вмешаться и поддержать Сергея Семака, оказать ему поддержку. Очень некрасивая история, — сказал бывший нападающий сборной России Сергей Кирьяков.