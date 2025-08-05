Кирьяков о «Зените»: «Не все сплочены идеей побеждать, игроки решают личные проблемы. Ситуация с Глушенковым — театр, отец начал в прессе рассказывать сказки»

— Что происходит с «Зенитом»?
— Мне кажется, там внутри что-то происходит. Словно не все сплочены идеей побеждать везде и всегда.
Ощущение, что игроки решают какие-то свои личные проблемы. Задача тренерского штаба — объединить их в единое целое.
Ситуация с Максимом Глушенковым — это театр. Отец Максима начал выступать в прессе, рассказывать какие-то сказки.
На мой взгляд, руководство должно было вмешаться и поддержать Сергея Семака, оказать ему поддержку. Очень некрасивая история, — сказал бывший нападающий сборной России Сергей Кирьяков.