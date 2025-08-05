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Тер Стеген отказывается подписывать заключение о своей травме для комиссии Ла Лиги. «Барса» может открыть дисциплинарное дело против капитана команды

Голкипер отказывается дать свое согласие на то, чтобы клуб отправил отчет о его травме в медицинскую комиссию Ла Лиги.

Источник: Спортс"

Немецкий вратарь ранее перенес операцию на спине. Каталонский клуб хочет убедить Ла Лигу, что восстановление вратаря займет четыре месяца — это позволит «Барселоне» зарегистрировать новичка.

Каталонский клуб обратился в свою юридическую службу с просьбой начать дисциплинарное дело и выяснить, могут ли они наказать тер Стегена за его решение, которое они считают вредным для клуба как с экономической, так и со спортивной точки зрения.

«Барселона» понимает, что тер Стеген имеет право отказаться от подписания контракта, но также считает, что, подписав контракт с клубом, он взял на себя ряд обязательств и ответственности.

Деку планировал обсудить этот вопрос с тер Штегеном на этой неделе, но, сообщив футболисту о своем желании поговорить, капитан команды дал понять, что не намерен подписывать медицинское заключение для комиссии Ла Лиги.

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