Тер Стеген отказывается подписывать заключение о своей травме для комиссии Ла Лиги. «Барса» может открыть дисциплинарное дело против капитана команды

Немецкий вратарь ранее перенес операцию на спине. Каталонский клуб хочет убедить Ла Лигу, что восстановление вратаря займет четыре месяца — это позволит «Барселоне» зарегистрировать новичка.
Каталонский клуб обратился в свою юридическую службу с просьбой начать дисциплинарное дело и выяснить, могут ли они наказать тер Стегена за его решение, которое они считают вредным для клуба как с экономической, так и со спортивной точки зрения.
«Барселона» понимает, что тер Стеген имеет право отказаться от подписания контракта, но также считает, что, подписав контракт с клубом, он взял на себя ряд обязательств и ответственности.
Деку планировал обсудить этот вопрос с тер Штегеном на этой неделе, но, сообщив футболисту о своем желании поговорить, капитан команды дал понять, что не намерен подписывать медицинское заключение для комиссии Ла Лиги.