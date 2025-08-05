Ташуев о продолжении карьеры тренера: «Давно готов к работе, сил и идей полно. Понравилось, что Крикунов возглавил хоккейный “Сочи”. Ему 75 лет — мальчик еще»

Недавно читал интервью одного из тренеров наших, не буду озвучивать имена, он сказал: «Вы знаете, я одно упражнение сам придумал». У меня уже много лет все мои упражнения мной придуманы. Я беру свою структуру игры, своих футболистов, и под них подбираю, даже не слово «упражнение», а организацию игры на поле. И «упражнение» слово как бы оно, мне кажется, уже для детского футбола.