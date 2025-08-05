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Тюкавин о возможном ужесточении лимита в РПЛ: «Это решать руководителям, а не футболистам. Я всегда за российских ребят»

Ранее стало известно, что Министерство спорта России намерено установить лимит на легионеров в РПЛ, по которому 10 иностранцев могут быть в заявке и 5 на поле.

Источник: Спортс"

— Сейчас активно обсуждают лимит на легионеров и его ужесточение. На твой взгляд, нужно ли это?

— Это все-таки решать руководителям, а не футболистам. Но я всегда за своих российских ребят, — сказал нападающий «Динамо» Константин Тюкавин.