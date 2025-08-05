Тюкавин об Овечкине: «Иногда вспоминает игру против “Амкала”, он вышел на разминку и через две минуты задохнулся. Говорит, было тяжело»

— Ты часто сидишь с Овечкиным в вип-ложе, плюс он недавно был в раздевалке команды. О чем говорите?
— Например, как он проводит отпуск, чем занимается. Обсуждаем футбол — во время матчей спрашивает о каких-то деталях. Иногда вспоминает ту игру против «Амкала», когда он вышел на разминку и через две минуты задохнулся.
Говорит, было очень тяжело. Саше нравится футбол, он динамовец, болеет за «Динамо». Мы только рады тому, что он приходит к нам на игры, поддерживает нас.
— В сети завирусилось твое фото с сыном Кокорина. На фоне сидел Овечкин с пивом.
— Да, видел, что это фото везде разлетелось (смеется — Спортс«“). Так получилось, что я разговаривал с Александром, подошел сын Кокорина Майкл, попросил фото. Я люблю детей, стараюсь никогда не отказывать, — сказал нападающий “Динамо”.
Овечкин с пивом на столе попал в кадр, когда сын Кокорина сфотографировался с Тюкавиным на матче «Динамо» — «Балтика».